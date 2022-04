Christophe CARON

Profil

Management de Grands Comptes.

Expertise dans la commercialisation de solutions de webmaping.



Compétences

➨Expertise/Conseil en transformation digitale

➨Négociations commerciales et contractuelles

➨Mise en place et développement de partenariats

➨Elaboration d'offres produits/services

➨Animation de sessions thématiques et conférences spécialisées en information géographique



Et aussi

➨blogeur: france-geodata

➨Anglais courant



Mes compétences :

Négociation commerciale