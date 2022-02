Christophe CARPIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



J'ai une expérience de plus de 20 ans dans les métiers de la comptabilité et de la gestion qui s'est réalisée dans des entreprises de tailles variées (PME, groupe industriel international, SEM) et principalement dans les secteurs de l'énergie et de l'aménagement urbain.

Aujourd’hui, je travaille au sein de Paris la Défesne (ex-EPADESA) qui a en charge l’aménagement urbain du secteur de la Défense à Nanterre-Seine.



Mes domaines de compétence sont les suivants :



• Contrôle budgétaire :

- Elaborer et piloter le budget et les données prévisionnelles : plan stratégique à 15 ans

- Assurer le contrôle budgétaire de marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre

- Consolidation du budget annuel et des actualisations

- Produire des tableaux de bord permettant le suivi de la performance des opérations



• Comptabilité :

- Assurer la gestion comptable de plusieurs sites

- Organiser et produire les états financiers

- Réaliser l’intégralité du processus de paie

- Superviser les clôtures comptables, les tableaux de bord (trésorerie, activité)

- Gérer la relation avec les tiers (expert-comptable, CAC, banques, administrations, avocats)

- Réaliser, analyser et commenter le reporting auprès de la direction générale

- Mettre en place les financements adaptés



• Management :

- Accompagner, animer, fédérer les équipes pluridisciplinaires de 8 à 12 personnes dans le développement des projets et l’organisation, avec pour objectif l’amélioration constante du fonctionnement, des méthodes et des procédures.



Mes compétences :

Budget

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finance

Gestion budget

Prévisions

Reporting

Urbanisme

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Cash Management

Year-end

Bookkeeping

Internal Audit

Operations Management

High Voltage

Reconciliations

Management Reporting

Payroll

Cost Accounting

Treasury Operations > Treasury management

Audit

Cognos Impromptu