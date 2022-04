Christophe CARRAUD

Responsable Production

- Définition de la stratégie de l'offre produits sur les marchés suivants :

= > GIR / MICE / FIT

- Construction des cahiers des charges.

- Sourcing prestataires, contracting, pricing.

- Veille qualité.

- Développement de nouvelles destinations.

- Management d'une équipe composée de Chefs de Produits et de Gestionnaires Terrestres.

- Formation des forces commerciales du réseau direct et indirect en France, Suisse et Belgique.



www.circuits-clubmed.fr



Mes compétences :

Développement

Asie

Europe

Marketing

Formation

Management