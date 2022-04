Christophe CARREAU

« Le degré de civilisation d’un peuple se mesure à la magnificence des honneurs qu’il rend à ses morts » Disais Montesquieu. Qu’en est –il 33 siècles plus tard ?

• La production de masse,

• La mondialisation de l’économie,

Et peut-être aussi le nivellement des rites et des pratiques ont uniformisé le dernier hommage rendu à nos défunts.

Pourtant, la diversité du vivant est propre à inspirer. Et c’est la raison même de la production Artisanale que de proposer des produits uniques et souvent dotés d’une âme.

Fort de ce constat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Vienne s’est engagée il y a plus de 5 ans maintenant dans une démarche originale, dans tous les sens du terme :

Accompagner à la conception de produits Funéraire des professionnels du design, des arts de la table, de la décoration, du mobilier, bref des Arts Créatifs…

Le principe, bien que novateur, a rencontré souvent du scepticisme, parfois de l’intérêt, mais porté par quelques entreprises volontaires et convaincues, il a fini par susciter une certaine adhésion, notamment auprès de partenaires Chambre de Métiers, et de Financeurs :

• L’Etat au travers du Commissariat au Massif Central,

• La Région Nouvelle Aquitaine,

• La Région Occitanie.



