Christophe CATEL

Avec 16 ans d'expérience en tant que commercial dans le service aux entreprises, j'ai acquis de véritables compétences dans la négociation et développement produits.

Véritable sens de la relation humaine et relation aux clients, j'ai développé le chiffre d'affaire et la fidélisation dans le domaine de la carrosserie industrielle.

Passionné, rigoureux et autonome, adepte du dépassement de soi, j'aime le travail en équipe et je recherche aujourd'hui un nouveau challenge à relever.

Ma formation technique est un atout pour mon adaptabilité à la vente et au conseil.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Négociation

Microsoft Word

Détermination

Analyse de la concurrence

Développement commercial

Sens du contact

Analyse des besoins