Mickael PASQUIER

Animer et coordonner l'équipe de travail de mon secteur

Assurer la gestion logistique et technique de mon secteur

Organiser les activités de l'équipe de formateurs

Développer les activités pédagogiques en rapport avec les besoins des adhérents et l'évolution du marché de la formation

Communiquer avec les différents acteurs de la formation

Animer des modules de formation et assurer le suivi pédagogique

Assure, anime et suis responsable de la politique Sécurité-Hygiène-Environnement et a toute autorité au sein de mon secteur

Assure la bonne marche de mon secteur sur les plans humains, matériels et pédagogiques



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Adaptabilité

Communicant

Convaincant

dynamique

Ecoute

Energique

Esprit d'équipe

Fédérateur

Fiable

Flexibilité

Persévérant

Plannification

RIGOUREUX