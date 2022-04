Christophe CAUCHE

Être TAM, c'est être l'interface technique entre les prospects, les clients, les partenaires et les équipes internes (ventes, développeurs, PS et helpdesk) dans les différentes phases des projets:

• avant-vente (réunions, séminaires, démonstrations, POCs)

• ventes (réponse à appel d'offres, soutenances)

• intégration (gestion de projet, définition des architectures, expertise technique, rédaction des documentations)

• post-intégration (réunions de suivi, de soutien technique, audits)



C'est le poste idéal pour conserver un pied dans la technique et déplacer le second pour ne jamais s'ennuyer!



Chez neXus France, nous sommes impliqués dans divers projets en France, dans le sud de l'Europe et le Maroc autour de sujets tels que:

• l'authentification forte (l'accès à distance, applications Web et e-banking)

• la fédération et l'orchestration d'identité (on premise, cloud / applications SAAS)

• PKI(fournisseurs, banques et opérateurs de télécommunications)

• Credential Management System (banques, telcos)



Nos points forts? d'excellents produits, la réactivité, les compétences et le plaisir de travailler ensemble !





Mes compétences :

Authentification forte

Pki

Sécurité

Informatique

Gestion de projet