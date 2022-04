Christophe CELLA

Ayant commencé ma carrière professionnelle en 1998 au sien d’une PME aéronautique comme chargé d’affaire et responsable technique des affaires compétitions, j’ai rejoint par la suite les équipes de Peugeot Sport pour le programme WRC en 2001.

A la fin du programme, j’ai évolué vers des fonctions d’encadrement d’équipe technique et support, au service de la Communication Corporate du Groupe puis de la R&D.



En 2009, je prends en charge une Business Unit qui pilote la réalisation des projets prototypes pour la Direction de la Recherche et responsable de la politique "Make or Buy" de cette Direction.



Homme de terrain, j’ai de fortes compétences en gestion de la relation clients / fournisseurs et en encadrement d’équipes pluridisciplinaires de catégories socio-professionnelles différentes. J’ai acquis tout au long de ce parcours une expérience polyvalente et solide dans les domaines du management, de la technique et de la relation commerciale. En 2013, j’ai complété ces expériences par un Mastère HEC en management d’une unité stratégique, afin d’avoir toutes les clefs qui me permettront de prendre part aux décisions d’une entreprise.

En 2014, je prends la direction des opérations d’une PME, où je prends par en étant membre du Codir aux décisions stratégiques de l’entreprise.





Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

Relations publiques

Relations Presse

Relation client

Gestion de projets

Gestion du stress

Gestion de production

Négociation

Organisation d'évènements

Organisation et stratégie

Manager

Achat

Automobile

Encadrement

Polyvalence