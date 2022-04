Christophe CERCLERON

Après avoir fait une carrière professionnelle dans le milieu commercial, je suis devenu associé dans successivement 2 entreprises de bâtiment, avant de prendre une décision radicale quant à mon avenir professionnel. j'ai tout arrêté pour m'investir dans le milieu du handicap, ce qui m'a conduit à passer le coucours de professeur des écoles en 2005.

après 3 année en primaire, j'ai choisi de retourner vers le handicap, je m'occupe donc aujourd'hui d'une classe spécialisée dans les troubles dyslexiques et tous les troubles "dys" en général.

Je suis marié depuis 7 mois, nous avons 3 enfants de 16,12 et 11ans.

Nous vivons dans une maison de 1905 à Pleyben en centre finistère après être passés par la mayenne et le loire-atlantique.