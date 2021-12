Pascal CAM

Motivé et disponible



Après 32 années dexpérience professionnelle , j'ai développé les compétences de management, de commerce, de communication, de marketing et de gestion d'entreprise. Cette polyvalence est un atout important que j'applique actuellement dans une TPE Grossiste en "Vins et spiritueux" SOFIVIN sur Morlaix.

Un poste passionnant et surtout de beaux challenges à mettre en œuvre.



Mes compétences :

Commercial

Stratégie commerciale

Stratégie marketing

Communication

Agroalimentaire

Manager