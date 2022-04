Christophe CHAMBERY

Je suis un qualiticien de par ma formation, mon expérience professionnelle de 23 ans dans le domaine de la qualité en milieu industriel et de la formation et ai principalement travaillé sur la mise en place des normes ISO 9000 Lors de mes différentes missions professionnelles j’ai assumé les fonctions de Chargé de mission Organisation / qualité, de Responsable Produit et Assurance Qualité, de responsable Achats, de responsable Traitement des déchets industriels spéciaux et assume actuellement les fonctions de responsable Qualité.



Je souhaite intégrer une équipe performante afin de réaliser avec professionnalisme les missions de l’entreprise dynamisée par le goût de la performance et de la réussite et engendrer les résultats attendus



Je désire investir mes compétences de qualiticien, mes compétences de négociateur, ma rigueur professionnelle, mon dynamisme au sein d’une société performante et motivée par l’utilisation des concepts de la qualité intégrée dans sa gestion, son organisation, sa productivité.



.Je recherche une mission où mon esprit d’analyse et d’initiative, mon esprit d’équipe, mes capacités de réactions, ma facilité de comprendre les événements et de les appréhender, mon professionnalisme sont des atouts certains.



Mes compétences :

Gestion de la pénibilité

HSE

Risques professionnels

Veille réglementaire

Management QHSE

Analyse des organisations

Certification ISO 9001

Amélioration continue

Certification MASE.

Gestion et suivi ICPE