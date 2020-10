Christophe CHAMBON

Passionné par mon métier, j'ai développé une solide expertise opérationnelle du management de la fonction Achats à l'international dans des groupes agro-alimentaires mondiaux a organisation matricielle.



Reconnu comme un véritable "business partner" travaillant en équipe et sachant fédérer différentes sensibilités, je suis convaincu que les Achats ont un rôle clef à jouer au delà du strict besoin d' amélioration des prix. J'ai toujours l'objectif d'atteindre le meilleur accord possible permettant de créer un avantage compétitif pour l'Entreprise.



Considérant que les difficultés sont des opportunités d'amélioration, je développe des stratégies pertinentes en amenant des approches créatives dans la phase d'exécution.

Ayant une bonne connaissance des systèmes et processus, j'utilise efficacement les outils et techniques "e-Sourcing" pour délivrer des économies pérennes.



Ayant travaillé sur les emballages, les ingrédients, les investissements la sous-traitance et les dépenses de marketing, j'ai la capacité à aider les Acheteurs à mieux appréhender leurs catégories et obtenir rapidement des résultats tangibles.



Mon approche du management est basée sur la diversité. Je crée un environnement de confiance et un esprit d'équipe ou les individus peuvent grandir et exprimer leur potentiel avec un coaching et un support adapté à chacun. Je recherche la meilleure adéquation entre les impératifs du business et la motivation des individus afin de maximiser l'engagement et l'efficacité des équipes que je dirige.



Aujourd'hui disponible, je souhaite idéalement prendre la direction des achats d'un groupe international de taille moyenne dans les secteurs de la cosmétique, de la grande consommation ou de la pharmacie et contribuer à son développement et à sa transformation.



Un besoin ? Parlons en ensemble...



Spécialités: Packaging, Ingredients, Sous-traitance, Investissements, Marketing, e-Sourcing, Management, Negociation, Grande Consommation, procurement, Purchasing, Achats



Mes compétences :

Achats

E-sourcing

Négociation

Management

Ingredients

Emballages

Agroalimentaire