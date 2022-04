Christophe CHAMBON. En recherche active d'un poste de Directeur Régional dans l'industrie pharmaceutique, je dispose d'une expérience de plus de 25 ans - en ville, à l’hôpital et auprès de nombreux spécialistes - dont 15 ans en management d'équipe :



Management d’équipe de délégués médicaux ville-hôpital

o Recrutement, Formation, Animation Réunions, Développement des compétences, Accompagnement terrain,

Contrôle des plans d’actions et mise en place d’actions correctives



o Développement d’un chiffre d’affaires

Analyse des potentiels de développement, Définition des objectifs et des moyens, Mise en place de la stratégie

marketing sur une région, Analyse des résultats



o Administration des ressources humaines

Analyse de l’activité, Gestion du budget, Reporting, Évaluation annuelle



o Formation

Collaborateurs et personnel hospitalier



o Connaissance et négociation des produits de l’industrie pharmaceutique en centrale d’achat



Mes compétences :

Analyse stratégiques de données

Management

Communication

Relations humaines

Techniques de vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel