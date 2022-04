Christophe CHAPUT

Expertise organisationnelle des process, de l'hygiène des flux, des comportements, des locaux et des cahiers des charges des prestataires

Parcours :

Bac 1974, puis parcours marine marchande de matelot jusqu'au diplôme de capitaine

Diplôme Ecole HYDROGRAPHIQUE Nantes 1987 :

Capitaine navigation maritime polyvalence : pont et machine

Amboile Services 1988/1995 gestion technique et commerciale Dep IAA région ouest

Laporte ESD / KLEENCARE 1995/1998 : Ingénieur chef des ventes Produits IAA grand ouest et centre

SOCOF 1998/2002 consultant Hygiène et dirigeant associé de TECNOMATIC (matériels en IAA)

EVOLUTHY 2002/2006 directeur et directeur du développement holding Déca France

CAFORM dirigeant créateur 2006, partenaire MEKANISK conception de DESERGO (2010), partenaire A & F FINANCE (2012), LGTP intervenant en licence 2007 (management du risque en industrie)



Anglais parlé, lu, écrit (négociation et process)

Espagnol parlé





Mes compétences :

Adaptable

Créatif

Innovation

Négociateur

Polyvalent