Christophe CHAPUT

Expertise scientifique et technique : les céramiques techniques



• Céramiques techniques, caractérisation du matériau, process de production et équipements de mise en forme et cuisson (pressage, injection, extrusion, coulage, stéréolithographie, frittage…).



• Analyse des problématiques liées à la céramique technique, résolution de problèmes, reproductibilité des solutions mises en œuvre, fiabilisation de process.





Savoir faire : rendre l’innovation opérationnelle, rapidement.



Croisement de compétences :

• Plus de 15 ans d’expérience dans la R&D, plus de 600 sujets d’études couverts.

• Développement de projets jusqu’au dépôt de brevet, transfert de technologie

• Coordination et dynamisation d’équipes techniques

• Gestion d’entreprise à fort contenu technologique, développement de clientèle



Marché : un large champ d’application



Luxe, aéronautique, biomédical, telecom, chimie…





• Les meilleures idées sont celles que l’on met en œuvre : la même personne pour superviser la R&D, évaluer la faisabilité d’un projet, définir un process de production et son industrialisation et apporter un support à vos équipes tout au long de la concrétisation de votre projet



• Un entrepreneur issu de la recherche scientifique : excellente connaissance des organisations institutionnelles, des pouvoirs publiques et du monde de l’entreprise, mise en connexion de la sphère privée et de la sphère publique, connaissance du milieu universitaire scientifique.



• Développement de projets jusqu’à leur concrétisation et aux premiers résultats tangibles et quantifiables.



