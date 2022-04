Charles BILHERE

Compétences acquises au cours d'un parcours professionnel évolutif et varié:



- Management stratégique et opérationnel d'entreprise industrielle

- Restructuration et redressement d'entreprise en difficulté

- Commerce international, marketing

- Management de ressources humaines

- Achats nationaux et internationaux et logistique associée

- Approche lean manufacturing

- Management intégré Qualité-Sécurité-Environnement

- Gestion de projets industriels et R&D

- Transfert d'activités industrielles. Montage d'usines.



Formation ingénieur ENIT - Génie Mécanique et industriel

Forte expérience en génie des matériaux et en particulier dans le domaine des céramiques avançées



Mes compétences :

