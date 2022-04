Christophe CHARBONNEAU

Embauché depuis 15 ans et au poste de responsable magasin depuis 6 ans, j'ai acquis au cours de ces années une solide expérience dans l'agroalimentaire. Je m'occupe de la gestion des emballages, ingrédients, EPI et lessiviels. En relation permanente avec les services production, ordonnancement et autres services tel que R&D et marketing. Afin de satisfaire au mieux nos clients, mon poste demande aussi une grande implication sur un suivi qualité et un bon contact avec nos fournisseurs.



Mes compétences :

Détermination

Dynamique

Rigueur