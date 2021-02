Mathilde HAVARD

Actuellement chef de marché chez Solina, j ai plus de 10 ans d expérience en marketing agroalimentaire :

- sur différents marchés : GMS à marque nationale, MDD, export et PAI

- sur différents produits : charcuterie, volaille, marinades, ingrédients fonctionnels, fromages



J analyse les marchés pour définir la stratégie et mettre en place des plans business, innovation et communication



J'aime relever des challenges et apporter de la créativité dans ma vie au quotidien.



Je souhaite élargir mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Communication

Créative

Dynamique

Fromage

Boulangerie

Ingrédients

Innovation

Marketing

Organisée

PGC

Produits Laitiers

Créativité

Gestion de projet

Organisation

Management

Export

Études marketing

Marques nationales

MDD

Plats cuisinés

PAI

Snacking

Volaille

Charcuterie