Christophe CHASSON

Mes compétences :

Visite de grands comptes, négociation et vente

Gestion administrative et commerciale

Management d'équipe

Marketing

Chiffrages et suivi de projets techniques

Réponses aux Appels d’offres

Appels d'offres

Administration des ventes

Gestion commerciale + Back Office

Technique et Etudes

Actions commerciales

Informatique