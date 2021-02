52 ans, marié, 2 enfants.

Cadre commercial depuis 20 ans.



Enthousiaste et volontaire, j'aime travailler dans un milieu qui évolue de façon permanente.



On dit que je suis une personne sérieuse, besogneuse et volontaire.



Très ouvert sur le monde extérieur, j'aime le travail bien fait et apprécie le travail d'équipe, synonyme de création et de dynamisme.

À la recherche d'un nouveau challenge, j'oriente mes recherches vers un poste de directeur des ventes.