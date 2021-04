Christophe DIEBOLT

Cest avec un souci damélioration continue que jai œuvré durant vingt années dans le domaine de la protection des biens et des personnes. Dun naturel sociable et curieux, mes fonctions managériales mont permis déchanger et dêtre force de proposition sur nombres daxes de travail, que ce soit daspect technique, logistique ou suivi clientèle.



Actuellement mes ambitions sont d'élargir mon champ de compétences techniques, d'approfondir mes aptitudes commercial et d'être source d'amélioration au quotidien sur le fonctionnement et developpement de service aux entreprises, en particulier sur le chapitre de la sureté et sécurité.



Mes compétences :

Manager

Vidéo surveillance

Alarmes

RFID

Sécurité