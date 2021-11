Christophe DUROZAT

23 années dans le domaine de la Comptabilité/Gestion, de collaborateur en cabinet à Responsable Financier à travers divers types d'organisations et d'activités m'ont conféré une grande capacité d'adaptation aux équipes et structures.



En plus de solides bases comptables, j'ai développé mes compétences informatiques (excel, adaptation et mise en place d'ERP) et fiscales (TVA dans le cadre d'échanges internationaux complèxes, Ingration fiscale, impôts differés, Crédit Impôt Recherche).



Après toutes ces années passées dans les Goupes internationaux, j'ai tout de même conservé l'esprit PME dans mon implication.



Mes compétences :

Fiscalité

Informatique