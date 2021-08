Christophe DZIEDZIC

Aujourd'hui, je souhaite relevé de nouveaux challenges en participant au développement d'un centre de profit. Où mon aisance relationnelle, mon sens de l'organisation, ma réactivité, mon esprit d'équipe et mes capacités d'adaptation me permettront de réussir.

Depuis 22 ans, j'occupe des postes de management dans le transport et la logistique, où la gestion des moyens humains et matériels ainsi que la réduction des coût qui en découle sont des objectifs permanents conditionnant le résultat de l'entreprise.

Des prestations toujours plus performantes et orientées vers les clients, tel est le challenge quotidien auquel je désire participer.



Mes compétences :

Bâtiment

Approvisionnement

Logistique

Amélioration continue

Achats

Gestion de projet

Management

Planification

Gestion de la production