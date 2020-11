Christophe EMMRICH

Mon expérience dans le domaine du prépresse, de la communication et du web aussi bien en agence de publicité qu’en web agency depuis près de 15 ans maintenant, m’a permis de me spécialiser dans les différents supports print et numériques.

J’ai toujours aimé créer, raconter des histoires et développer des idées par différents biais, utilisant toutes sortes d’outils graphiques selon ce que je souhaite mettre en œuvre.

Curieux et passionné, j’aime m’investir dans des projets de toutes sortes, et ce, peu importe le facteur temps ou énergie… Mais il paraît que quand on aime on ne compte pas non ?



Mes compétences :

Adaptabilité

Design graphique

Montage photo

Gestion des compétences

3D

3D Studio Max

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

Animate

Cinema 4D

Unity 3D

HTML

Character Animator

Microsoft Excel

Microsoft Word

Muse

Sonic Foundry Sound Forge

Virtual Reality

WordPress