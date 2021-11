Christophe GERVASI

Je réalise des études qualitatives en marketing et en opinion depuis 18 ans dans 2 domaines principaux:

Les produits et services destinés aux marchés de produits et services B to C et B to B.

Les études d’opinion en corporate/institutionnel et tendances sociétales émergentes dans l’opinion publique.



IT : Etudes exploratoires/U&A/Tests utilisateurs/Evaluation de sites web.



Communication/Opinion : Bilan d’image Corporate/décideurs/Elus/Collectivités territoriales. Pré et post tests de communication/ Evaluation des supports de communication/ Evaluation de discours publics/prise de parole/Evaluation de programmatique.



Satisfaction -Clientèle : Etude de satisfaction Produits et Services auprès des différents publics cibles.



Média : Bilan d’image/Evaluation de programmes.





Mes compétences :

Études qualitatives

Conseil

Marketing

Sondages

B2B

Rédaction

Créativité

Focus group

Gestion de projet

Études marketing

Étude de marché