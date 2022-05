Valérie STAUDT

Après 11 ans d'expérience marketing produit essentiellement dans l'univers du luxe et de l'équipement de la personne (mobiles de luxe, bijoux, lunettes...), je me suis rapprochée du terrain en tant que Responsable commerciale Europe.



J’ai ainsi acquis une expertise dans la proposition et la mise en œuvre de la stratégie marketing dans le but d’augmenter les résultats et la notoriété des marques, ainsi que dans le développement de l’offre produits en fonction des opportunités marché.

J’interviens dans le développement des ventes, l’analyse des performances, le suivi et le conseil des clients, l’élaboration des outils d'aide à la vente.

Enfin je maitrise la gestion de projets de A à Z et l’animation d’équipes pluridisciplinaires.



Voici quelques exemples de mes réalisations :



Au cours de mon parcours, j'ai eu l’opportunité de travailler sur une diversification produit ambitieuse pour une marque horlogère suisse souhaitant s’attaquer à un nouveau secteur (téléphone mobile de luxe).

J’ai ainsi développé et lancé une nouvelle catégorie produits pour TAG Heuer lui ayant permis de monter en gamme, de développer ses ventes et de prendre des parts de marché sur un nouveau marché.



Chez Orest, j'ai élaboré et lancé une offre produit spécifique à chaque grande enseigne de distribution ce qui a généré une progression des ventes. J'ai également permis à l'entreprise de développer son chiffre avec ses clients grands comptes en mettant au point une nouvelle offre produits plus compétitive.



Mes principales compétences :

- Maîtrise du Marketing stratégique et opérationnel

- Expertise en lancement et développement de marques propres et sous licence

- Gestion de projets et animation d'équipes pluridisciplinaires

- Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point)

- Anglais courant



Mon profil sur Linked-In :

http://fr.linkedin.com/in/valeriestaudt



Mon CV en ligne :

http://www.doyoubuzz.com/valerie-staudt



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Marketing opérationnel

Luxe

Marketing produit

Joaillerie

Bijouterie

Chef de produit

Optique

Marketing stratégique

Responsable marketing