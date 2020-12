Christophe GHIENNE

Consultant spécialiste du Retail, avec expériences auprès de grands comptes :



- en assistance à maîtrise d’ouvrage : schéma directeur, analyse de processus métiers, rédaction de cahier des charges, aide au choix de progiciels, stratégies de recette et de déploiement...



- en maîtrise d’œuvre autour de solutions progicielles (Retail et GRH) : intégrations au forfait, TMA, encadrement d'équipes...



Practice Manager accompagnant les consultants sur leurs projets et leurs évolutions de carrière.



Mes compétences :

AMOA

Appro

Consulting

ERP

GENERIX

Gouvernance

Gouvernance SI

GRH

IT consulting

OMS

PIM

PLM

Retail

Schéma directeur

Schéma directeur SI

SCM

Urbanisation

Urbanisation SI

Conseil IT

Product Lifecycle Management