Christophe JACQUOT

Fort d'une expérience de plus de 15 ans, mes missions s'orchestrent autour de ces 3 axes principaux:

- architecture&urbanisme: modélisation des besoins et des solutions, urbanisme et architecture en respect du système d'information et des choix d'urbanisme du client, industrialisation des développements et des tests, normes et bonnes pratiques, encadrement technique des développeurs, veille technologique

- Communication: gestion de la relation avec les responsables SI, les utilisateurs et les maîtres d'ouvrage à travers la définition et l'analyse des besoins, la gestion des exigences, spécifications, arbitrage entre désirs et réalités techniques et financières

- la gestion de projet : planification, pilotage, contrôle, suivi-reporting et gestion des risques



Mon expérience dans divers secteurs d'activités et mes compétences techniques significatives aident les clients dans leurs besoins d’évolution technologique. Flexibilité, échange, et écoute sont les bases de mon travail.



Rencontrons nous et identifions nos objectifs communs.



Mes compétences :

SOA

Nouvelles technologies

Consultant

Urbaniste systèmes d'information

Architecte SI

Intégration