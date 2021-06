Martial RENAUD

Responsable de l'offre d'expertise d'architecture d'entreprise pour la région Ouest

Communauté de l'architecture (membre du conseil) - travaux sur les compétences et les formations des architectes avec les ressources humaines de l'entité française

Tuteur CQP Architecte à Centrale Paris pour Atos

Membre du comité de programme Miage 2 de Nantes

Membre de l'Open Group pour Atos France (centre d'intérêts : TOGAF, Archimate, Securité et SOA)

Contributeur livre blanc sur IT4IT (Open Group France)



Certifié ITIL V2 et TOGAF 9



Spécialités et centres d'intérêts:



- Gouvernance S.I : Cobit, CMMI, ITIL, ISO 20000

- Gestion des données : MDM, Big Data, Open Data

- Sécurité (Iso 2700x) et Aspects "Informatiques et Libertés"

- Cloud Computing

- Organisation d'équipe



Mes compétences :

COBIT ITIL CMMI

Gestion de projet

MEGA 2009

Pilotage de projet

ISO 27000

MDM

Gouvernance des SI

Iso 20000

Urbanisation SI

DQM

Audit

BPM

Java/j2ee

Architecture d'entreprise

Open Source

IT Strategy

Système d'information

SOA

TOGAF

Consulting

Mega hopex

Big Data

Informatique et libertés

Télécommunications

Schéma directeur

Conseil

Schéma directeur SI

Stratégie IT

SIEM

OWASP