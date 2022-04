Yann ABRAHAM

Apres une these de Biologie a l'Institut Curie a Paris, j'ai rejoint une start-up de biotechnologie a Heidelberg. Cellzome AG s'est depuis reconvertie dans la recherche biopharmaceutique.



Biologiste de formation, je me suis forme a la bioinformatique et remplis actuellement la fonction d'interface entre le pole recherche et le pole informatique. J'ai acquis une certaine experience de gestion de projet, en particulier de crible a moyen flux, ainsi que des notions d'analyse de donnees ("data mining").



J'aime travailler en equipe sur des sujets complexes. A long terme, je souhaiterais mettre l'experience que j'ai acquise au service de la recherche sur les maladies genetiques orphelines.



Mes compétences :

Biochimie

Chercheur

Biologie

Bioinformatique

Recherche

Visualisation

Statistique

R

Python

SQL

JavaScript

Proteomique

Transcriptomique

NGS