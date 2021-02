Christophe LAPORTE

Expert Microsoft SQL Server certifié depuis la version 7.0 jusqu’à la version 2012, je suis spécialisé dans les environnements haute disponibilité (clustering, mirroring, réplication, load balancing), à forte volumétrie (bases de plusieurs TB) et devant supporter un nombre important de transactions par seconde (plusieurs milliers par seconde).



Professionnel reconnu dans les domaines de haute disponibilité (cluster de basculement, groupes de disponibilité, database mirroring) et de disaster recovery (Log shipping, geo cluster), je suis également très impliqué dans des solutions à base de vitualisation, de IaaS et PaaS.



Au travers de ma société, CONSEIL IT, je propose des prestations d’audit, de conseil et de formation en architecture système et bases de données (OLTP, SSIS).



Consultant SQL Server certifié

- Microsoft Certified Master SQL Server 2008 (SQL MCM)

- Microsoft Certified Solutions Master - Charter - Data Platform

- Microsoft Certified Solutions Expert - Data Platform (SQL 2012)

- MCITP Database Administrator(2005, 2008)

- MCITP Database Developer(2008)

- MCITP Enterprise Administrator on Windows Server 2008

- MCDBA (7.0, 2000)

- MCSE (NT4 , 2000, 2003)

- MCSD



- MVP SQL Server



je suis aussi formateur certifié Microsoft MCT.





Christophe

Blog : http://conseilit.wordpress.com

Twitter : @ConseilIT

Web : http://www.conseil-it.fr



Mes compétences :

SQL Server 2012

Base de donnée

Virtualisation

IT

SQL Server 2008

SQL Server 2014

Hyper v

Sql server 2005

Clustering 2003/2008

cluster

Formateur

SSIS

DBA

Consultant