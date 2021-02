Christophe LEFOULLI

 Comptabilité fournisseurs et clients : Saisie et règlements des factures, facturation, suivi des règlements, lettrage, traitement des relances et clients douteux, appel d’offres, vérification des comptes, saisi bon de commande, suivi clients, relance téléphonique.

 Comptabilité notariale et générale : Vérification et comptabilisation des notes de frais, déclaration de TVA, TVTS, DEB, gestion de trésorerie, travaux de fin d’exercice.

 Paye : Saisie des éléments de paye, modification des taux, calcul des heures, vérification des bulletins.

 Informatique : Pack Office Microsoft – Win Motor de Micrauto – Pack Ciel – Pack EBP – JBA Expert – Sage 100 & 1000 – Coala – Rapprowin – Corale 2000 (compta) – JDE – SALARIX – COMPT’AXE – Internet – FACT sur SAP– Navision Financials – Oracle version R11 et R12 – Iris Finance – Business Objects – AS 400 -Sypnoptic ERP.



Mes compétences :

Internet

Fiscalité

BTP

Comptabilité

Contrôle de gestion

Paye

Travaux fin d exercice

Gestion de SCI

Gestion de trésorerie

Spécialistes dans les métiers comptables et financ