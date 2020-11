Christophe LEMPEREUR

Ingénieur diplômé de l’ENAC et de l’Ecole Centrale Paris, mon parcours professionnel dans des groupes internationaux m’a permis de développer un sens aigu de la performance.



Arrivé en Guadeloupe courant 2016, je souhaite aujourd'hui participer au développement de notre région Antilles-Guyane au travers de ma société de conseil en optimisation d'entreprise.



Je vous propose mon expertise, et une offre ciblée de conseil, d'accompagnement et de développement de la performance. Mon approche, exigeante et humble, repose sur une proximité et un accompagnement sur-mesure, dans une démarche de résultats durables.



Au plaisir de travailler ensemble prochainement.



Mes compétences :

Logistique

Supply chain management

Prévision de la demande

Traitement du signal

Production industrielle

Gestion de flux en amont et en aval

Aéronautique

Gestion de stocks

Matlab/Simulink

Macbeth

Xpress

Excel avancé

supply chain

gestion de flux

gestion de stock

génie industriel

recherche

relation fournisseurs

approvisionnement

Gestion d'équipe

Witness

Conduite du changement

Gestion de projet