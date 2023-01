Christophe PIAT

Convaincu que l’altruisme est l’un des piliers de la société, je me suis tout d’abord impliqué dans le domaine associatif puis dans le domaine de la sécurité civile pour enfin effectuer des études traitant la Qualité, l’Environnement et la Sécurité. J’aime faire face à des défis, et au sein d’une équipe, choisir et mettre en place les dispositions nécessaires à l’atteinte des objectifs.



Soucieux de transmettre mes expériences techniques, opérationnelles, je réalise pour le compte de mon employeur des formations QSE et DD auprès des entreprises et des étudiants.



Je contribue, à mon niveau, à la mise en réseau d'entreprises afin de développer les activités et expériences sociales et sociétales dans le respect des axes de la Responsabilité sociétale tout en conservant la relation Gagnant - gagnant.



A l'écoute, je suis à la recherche constante d'un développement personnel tout en développant une relation transparente, respectueuse et donc de confiance avec mes collaborateurs.



