Mickael TOFFOLETTI

Depuis maintenant 14 ans, je me suis spécialisé dans les métiers du test, aussi bien d'un point de vue d'accompagnement et de formation que d'un point de vue plus opérationnel (production de stratégies de test, conception, exécution, pilotage, automatisation)



Certifié ISTQB avancé Test Manager et REQB Fondation.



Diplômé d'un Master Management Qualité Sécurité Environnement spécialisé Sécurité des Systèmes d'Informations et des Systèmes Industriels.