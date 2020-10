Christophe POUEY

Après l'obtention d'un BTS technique et d'une maîtrise dans les domaines de la gestion de production et des technologies nouvelles, j'ai intégré la maison de champagne VEUVE CLICQUOT PONSARDIN.



Fort d'une expérience de 4 années dans les domaines technique et gestion de projets, j'oriente ma carrière vers la gestion de production en prenant en charge l'atelier TIRAGE de la maison pendant deux années.



Je décide alors de partir pour d'autres expériences et devient superviseur de production pour les produits liquides du site ECOLAB à Châlons en Champagne début 2009.

Je rejoins en juin 2012 le département Qualité pour renforcer le service et déployer la nouvelle politique LEAN.



Une nouvelle opportunité se présente et je rejoins le monde des bulles au sein de la plus belle coopérative Rémoise célèbre pour la qualité de ses vins et ses méthodes traditionnelles comme le tirage de nabuchodonosor.



Mes compétences :

Production

Qualité

Technique

Travaux neufs