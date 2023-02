Christophe PREDIAL

Après 15 ans de secteur bancaire en tant que salarié, j'ai décidé de m'investir différemment dans mon metier en devenant Agent Général et indépendant. Le modele bancaire est dépassé et ne joue plus son rôle de conseil. L'agent général travaille sur le long terme avec ses clients. Il est ainsi capable, avec la puissance d'une compagnie comme Axa, d'accompagner ses clients aussi bien sur ses problématiques d'assurance (protection du patrimoine professionnel et personnel) mais aussi de gestion (banque, placements, fiscalité) Cela en fait l'un des rares acteurs fiable, stable et compétent en matière patrimoniale.

Nous sommes donc là avec mon associé, Bernard LAUZIER pour vous accompagner.



Mes compétences :

Finance de marché

Fiscalité

Finance