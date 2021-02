Bonjour Messieurs Dames ,



Mon parcours professionnnel de 32 années en Grande Distribution me permet de justifier d experiences dans l organisation ,la rigueur et le suivi commercial d un secteur (Implantation de linéaire ,gain de distribution numérique ,accroissement de part de linéaire ,négociations commerciales) .A ce jour j organise une activité autour de missions merchandising et forces de vente suppletives ce qui me permet de preserver et developper des contacts professionnels ; A terme, je souhaite intégrer une structure qui allie des produits de qualité ,le gout du challenge au quotidien avec une force de vente dynamique en GMS .Je suis ouvert a rencontrer des recruteurs qui me permettraient de réaliser cette ambition .



A tres bientôt !!!!

Mail :christophe.scarton@orange .fr

Tel portable: 06 71 17 28 33



Mes compétences :

Dynamisme

Organisation

Adaptabilité

Merchandising

Management

Négociation commerciale

Aime travailler en equipe

Culture generale

Autodidacte