Je suis responsable de dossier logistique pour les grands magasins Galeries Lafayette et BHV.



Après une première expérience dans la logistique alimentaire (sec et surgelé) chez ITM LI où j’ai exercé plusieurs fonctions, j'ai occupé un poste de responsable exploitation dans une entreprise de négoce de matériel et fournitures pour laboratoire.







Mes compétences :

Atteinte des objectifs

Gestion de projet

Travailler en équipe

Management d'équipe