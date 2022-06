Christophe TRUONG

Par mon parcours chez des grands groupes équipementiers automobiles et de l’ingénierie, j’ai acquis un savoir-faire dans la conduite de business units, de centres de développement, et de projets internationaux complexes.

Ce savoir-faire s’appuie sur une solide expérience des différents métiers de l’ingénieur (chef de projet, ingénieur produit/process/qualité), une expertise des systèmes mécaniques et une connaissance pratique des autres disciplines (électronique embarquée, informatique).

Ainsi que sur des compétences dans la mise place de stratégies, dans la gestion financière, et dans la constitution d’équipes performantes.



Mes compétences :

Technique

Management