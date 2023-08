Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer des compétences avec les langages Java et Python.



J'aime concevoir des algorithmes et les implémenter en visant la maintenabilité, l'évolutivité et la lisibilité du code.



Je souhaite monter toujours plus en compétences dans mon métier de développeur.



Pour mon prochain poste, je souhaite continuer à me spécialiser dans la partie backend.





Compétences principales : Python - Java - Django - Qualité logicielle - Travail d'équipe