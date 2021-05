Chuiton BENOIT

Je suis marié et père de 3 enfants. Je vis au Mans et travaille chez MMA au sein de la Direction Développement Agences.

Diplômé de Sciences Po Lyon et dAudencia Nantes-Ecole de Management, mon expérience sest essentiellement constituée dans le domaine commercial.

Après une expérience en SSII comme ingénieur daffaires, je suis devenu responsable de secteur chez Philips, vendant du matériel électronique aux distributeurs grossistes/détaillants, et animant les ventes chez les spécialistes centralisés (ex : Darty).

Cest sur ce profil que jai rejoint MMA, comme Inspecteur Développement. Véritable courroie entre MMA et ses Agents Généraux, jétais responsable du développement commercial de mon secteur sur tous les marchés stratégiques MMA.

Jai ensuite saisi lopportunité de compléter ce profil « terrain » par une expérience « siège ». Après un an comme Chargé de Coordination sur les marchés stratégiques Entreprises, Protection sociale, je relève un nouveau challenge en devenant Responsable de léquipe Communication Réseaux et Régions (15 collaborateurs). Ce poste me permet, en surfant sur mon expérience en Région, de déployer de nouvelles compétences, notamment managériales, en conservant la relation avec les « clients » et « fournisseurs » internes que sont les directions techniques et transverses.

Mon objectif professionnel est de poursuivre idéalement vers un poste de management commercial, permettant de mettre en jeu mes compétences et mon envie de réussir en équipe, et/ou vers le développement des Grands Comptes.

Et lorsque jai du temps libre ? Je le consacre à ma famille et mes amis et à la pratique du sport de compétition (natation, course à pied). Après leffort, le réconfort (!) : appréciant les « bonnes choses » (gastronomie, œnologie), je suis ravi de vivre en proximité du 49, zone viticole réputée, à juste titre !



Mes compétences :

Adaptabilité

Animation

Animation réseau

Assurance

Commercial

Flexibilité

Marketing

Nouvelles technologies

Prospection

Vente

Négociation

Stratégie d'entreprise

Négociation commerciale

Formation

Stratégie digitale

Conseil

Coordination de projets

Coaching

Service client

Communication

Prise de parole

Coordination

Réseaux sociaux