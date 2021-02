Chunyan Chen CHEN

Bonjour à tous,



Je suis de nationalité chinoise vivant en France depuis 6 ans. J’ai une licence en Commerce International et Génie Civil obtenue en Chine. J’ai une expérience en support client, vente, achat, et gestion des risques de crédit. J’ai vécu plusieurs années aux États-Unis aussi, donc je comprends très bien les différences de culture. Je parle couramment français, anglais, mandarin et cantonais.



J’ai crée une auto entreprise pour les cours de chinois et les traductions. J'enseigne le chinois sur Internet depuis Août 2009, et en Septembre 2009 je suis devenue professeur de chinois à l’Association Polytechnique d’Antibes et à l’école Montessori.



Je suis passionnée par l’enseignement du chinois. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter.



Merci et à bientôt!

Lily (Chunyan Chen)

http://springccy.perso.sfr.fr/index.html



