Richard BANSARD

RHÔNE-ALPES (Romans sur Isère), Institut Wanxiang.

CHINE (Shanghai - Pudong area et Wuhan)

> ETHNOMEDECIN, spécialiste de médecine traditionnelle chinoise, formé par le Professeur LEUNG Kok Yuen - 14ème médecin de tradition orale et familiale - à l'UEMC et diplômé de Sinobiologie (UESB). Ancien externe de l'hôpital traditionnel de Médecine Chinoise de Chengdu pour les domaines de médecine interne, gynécologie et pédiatrie. Correspondant avec l'hôpital de Wuhan.

> Exprésident et membre fondateur de l'UFPMTC (Paris)

> SPECIALISATIONS : cardiologie, gynécologie, Psychologie chinoise, traitement de la douleur.

> ETUDES & RECHERCHES : maladies du sang, traitement de l'halgus valgus, les électrosensibles.

> MISSIONS : suis en charge de missions dans le cadre d'associations spécialisées dans le domaine de la CHINE, et des soins naturels.



> Fondateur de TRÉSORS DE CHINE : structure associative dont les activités s'articulent autour du slogan "Chine, Culture et Traditions". Ses activités concernent les enseignements spécifiques du Yang Sheng Fa "vivre longtemps, heureux, en bonne santé", des ateliers concernant des aspects plus traditionnels tels que la calligraphie, l'étude du Mandarin (initiation au perfectionnement, pour les enfants et les adultes), découvere du Mahjong, ... et la création d'évènements tels que "soirée Nouvel an chinois" ou l'organisations de circuits en Chine.



Mes compétences :

Gestion du stress

Chine

Phytothérapie

Médecine chinoise