Cifoc FORMATION

Le Centre International de Formation Continue CIFOC est un organisme privé de formation continue agréé par l’Etat Tunisien.

Notre centre de formation CIFOC offre aux organismes publics et privés des services de qualité, adaptés à vos problématiques métiers et sectorielles :

- La formation continue en vue du développement des connaissances professionnelles et leur actualisation au rythme du progrès technologique et du perfectionnement des méthodes de travail, et ce notamment dans les domaines d’activités suivants :

*Finances, comptabilité et fiscalité ;

*Gestion et droit des entreprises ;

*Qualité, environnement, sécurité et santé au travail ;

*Et toutes autres disciplines touchant les sciences des entreprises et les pratiques professionnelles ;



- L’évaluation des compétences des ressources humaines des entreprises ;

- Le diagnostic des besoins en formation ;

- La préparation des plans de formation et l’assistance à leur réalisation ;

- L’organisation, la réalisation et l’évaluation des actions de formation en interentreprises et intraentreprise ;

- L’organisation d’épreuves et d’examens pour le compte des entreprises ;

- Le conseil dans les techniques et les procédés de formation professionnelle et de l’emploi.



Le Centre International de Formation Continue CIFOC est doté des outils de travail les plus appropriés pour assurer le bon déroulement de ses activités. Le personnel technique du centre de formation bénéficie tout au long de l’année d’actions de formation continue pour améliorer son efficacité et répondre ainsi aux attentes de sa clientèle.

Les conseillers du Centre International de Formation Continue CIFOC sont à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de votre projet de formation. Pour en savoir plus sur nos différentes offres de formation, n’hésitez pas à nous contacter.





