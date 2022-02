Claire BARATTE

Anciennement "Responsable système" de Messier-Bugatti chez qui j'ai démarré en tant qu'ingénieur système DOS/VS,puis reprise par Atos Origin en 1996 à l'externalisation de l'informatique de Messier Bugatti et Messier Dowty,où je suis restée 15 ans dont 14 ans en prestation chez France Telecom en tant qu'ingénieur Système MVS, je quitte Atos en fin d'année 2011 pour un nouvel emploi à temps partiel à partir de Janvier chez Trigone Informatique.



J'ai donc presque 40 ans d’expérience professionnelle dans des environnements Mainframe de grosses entreprises.



Suis capable de par mes compétences techniques, d’intervenir dans des projets de type système: Configuration et installation de systèmes d’exploitation z/OS, montées de niveau, paramétrage, migration, sécurité, évaluation, installation et mise en œuvre de produits, entretien, soutien,formation, documentation.. et autres projets techniques.

La pratique de l’assembleur et la connaissance de plusieurs systèmes d’exploitation ainsi que de bonnes facultés d‘adaptation me permettent d’être rapidement opérationnelle.



Mes compétences :

Chef de projet

ingénieur système

Mqseries

MVS

RACF