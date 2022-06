Claire BENADET

Après plus de dix ans d'expérience dans le secteur commercial, je souhaite aujourd'hui me reconvertir dans les ressources humaines.

Animée par les relations sociales et dotée d'un très bon sens de l'organisation, je recherche une première expérience professionnelle en tant qu'Assistante RH.



Mon profil complet ici:



Mes compétences :

Saisie des contrats, congés et arrêts de travail (logiciel IRIS)

Etablissement des soldes de tout compte et attestations Pôle-Emploi

Suivi et mise à jour des dossiers salariés

Rédaction de courriers

Recrutement: conduite d'entretiens d'embauche et sélection des candidats

Formation et suivi des membres de l'équipe

Argumentation commerciale

Anglais courant