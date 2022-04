Claire BOISSY

Une vraie généraliste des métiers de la Finance avec des expériences très variées :

- 6 années d'Audit financier(domaine commercial & industriel): missions de commissariat aux comptes & spéciales - supervision d'équipes

- 4 années de Direction financière d'une pme-start-up (domaine commercial): mise en place de toute la fonction (compta/cdg/trésorerie ...); rôle très opérationnel au quotidien, très proche de tous les autres métiers

- 15 ans d'Asset Management dans des rôles très différents au sein de la DAF et du département IT: fonctions opérationnelles et d'expertise, puis transversales, passage par une direction métier.



Mes compétences :

Asset management

CONCRETE

Contact facile

Distribution

Finance

Flux Financiers

Management

Organisée

Pluridisciplinarité

PME

Rigueur

Risques opérationnels