Claire BORSENBERGER

Après mes premières années d'études à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg au cours desquelles j'ai développé un goût certain pour les statistiques et l'économétrie, j'ai obtenu mon diplôme de docteur ès Sciences Economiques à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse.

Souhaitant mettre mes compétences au service de la collectivité, j'ai débuté ma carrière professionnelle au Ministère de l'Economie, dans le service des Politiques Publiques de l'actuelle Direction du Trésor. Depuis 2007, je travaille au siège du Groupe La Poste, au sein de la Direction de la Régulation Européenne et Nationale. J'y développe des expertises économiques sur des questions qui intéressent le Groupe et qui touchent en particulier à ses quatre missions de service public.

Depuis septembre 2011, j'occupe par ailleurs un poste de professeur associé à l'Université de Tours, où je dispense des cours d'économie des réseaux et d'économie de la concurrence à des étudiants en Master 1 et 2 Economiste d'entreprise.



Mes compétences :

Management

Recherche académique

Traduction d'ouvrages acamédiques

Analyse de marché

Expertise économique