Claire BOUCEY

Expérience confirmée en gestion de projets high-tech multicultures/ multi-sites, dans l’industrie électronique et microélectronique (domaine RF) :

-Conduire la réalisation du/des projet(s) de développement et d’industrialisation

-Piloter les projets sur les plans techniques, humains, temporels, financiers et industriels jusqu’à

l’acceptation finale du/des clients internes/externes.

- Piloter le projet, l’équipe et assurer le respect des engagements des parties prenantes

-Garant de l’atteinte des objectifs de coûts et délais & satisfaction des clients/ intérêts de l’entreprise

-Gestion des risques & opportunités/ Gestion des avenants, des changements et des problèmes

-Assurer le reporting technique & financier/ Participation aux revues de projets

- Rendre-compte au management avec le niveau de synthèse requis / alerter avec discernement

-Garant de la qualité des travaux/ livrables et du respect des processus de l’entreprise/ des clients

- Interface privilégiée avec les clients internes/ externes et utilisateurs.

Expertise technique dans la conception de circuits intégrés RF, analogiques/ mixtes :

- Infrastructure réseau de télécommunication & téléphonie mobile

- Communication satellite / systèmes complexes de réception terrestre & câble

- WLAN Front-end

- Automobile

- Système in Package (SIP), etc.

Reconnaissance de l'expertise/brevets/ publications

Outils: Enovia, Microsoft Project, DesignSync, Collabnet, Clarity





Mes compétences :

Conduite de projets

Electronique RF

FMEA

SIP

Microsoft Project

Global Positioning System

Eight Disciplines

Clarity

APQP

Gestion de projet

ENOVIA